8 (495) 648-66-46

Плакат Ривьер-де-Пон-Авен, Финистер (1899) Море Генри

Aртикул 57030C Море Генри
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Ривьер-де-Пон-Авен, Финистер (1899)" Море Генри по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Ривьер-де-Пон-Авен, Финистер (1899)" Море Генри можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Море Генри

Бухта Пилотов, Уэссан (1902 г.)Хорошая погода в ПернеРивьер-де-Пон-Авен, Финистер (1899)Пешеры в большом количестве (1902)Туманная погода в Бретани (1907 г.)Сандерс Понт-Авен (1906)Молотьба пшеницы в деревне (1894 г.)Путь в ЛандеМорское купание в Ломенере (около 1889 г.)
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Дубовая рощаАрт природаРожьЗолотая осеньПейзаж ПолесьяАрт природа №2Ручей в берёзовом лесуЛесные дали
Смотреть все

Тематика: Пруды

Арт природаПейзаж (Landscape) №69Заросший пруд (Overgrown pond)Арт природа №2Пруд в лесу (A pond in the woods) №3Пруд в лесу №2Водяные лилииВозвращение домой (Homecoming)Кувшинки на пруду
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЕгиптянкаЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Москва (Moscow) №10Летний садИтальянская улочка №2Дом у озера (The Lake house)Итальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

Лежащая обнаженная №9Лежащая обнаженная №2Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)После баниОбнаженная в кресле №3ЛетомОбнаженная №17Обнаженная №13Египтянка
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Французская

Обнаженная у воды.Лежащая обнаженная №2Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)СпящиеПосле баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №17ЕгиптянкаОбнаженная в кресле
Смотреть все