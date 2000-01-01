8 (495) 648-66-46

Плакат Иконы Ароидеарум, табл. 32 (1857 г.) Генрих Вильгельм Шотт

Aртикул 57605C Генрих Вильгельм Шотт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Иконы Ароидеарум, табл. 32 (1857 г.)" Генрих Вильгельм Шотт по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Иконы Ароидеарум, табл. 32 (1857 г.)" Генрих Вильгельм Шотт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Пионы (Peonies) №10Образ девушки в цветахЛетние цветыМакро одуванчикПтицы в цветахНежные ароматные цветы - композиция в пастельных оттенках жёлтого, голубого и розового цвета с яркими акцентами красногоХлопокАрт цветы №6
Смотреть все

Тематика: Винтажная ботаника

Змея Pl.055 (1777)Стеклянная змея и хризантема (1754)Черная гадюка (1754)Зелено-пятнистая змея (1754)Канадский гусь, хризантема (1754)Маленькая гремучая змея. (1754)Вирджинский картофель и змея-бусина (1754)Белоголовый голубь, куст котини с почти толстым листом, кокосовая слива (1754)Кизиловое дерево и пересмешник (1754)
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Австрийская

Дерево жизниСидящий мужчина Ню (Автопортрет)Вид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)ПоцелуйАдель Блох-Бауэр II (Adele Bloch-Bauer II)Рыжеволосая девушка в черных чулкахКошки на пианино (Cats on a Piano)Автопортрет с китайским растением (1912)Кардинал и монашка (нежность) (1912)
Смотреть все

Жанры: Иллюстрация

Поп арт людиМилый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеКарта мира животных в скандинавском стилеОбнаженная девушка в свадебной фатеТропические райские птицы.Поймали (1919)Пионы №16Мужчина-йог медитирует в позе лотоса4 перышка
Смотреть все