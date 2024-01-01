8 (495) 648-66-46

Плакат Летняя аллея вдоль моря

Aртикул 58206D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Летняя аллея вдоль моря"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Летняя аллея вдоль моря" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Море

Море и пляжПарусник (Sailing ship) №2Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Пляж с нависающими пальмамиЗакат на море №9Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиПодводный мир №9Девятый вал
Смотреть все

Тематика: Аллеи

Осенний день (Autumn day)Парк (Park) №7Аллея (Alley) №7Аллея в Мидделхарнисе (The Avenue at Middelharnis)Прекрасный осенний пейзаж с лесной аллеей в лучах золотого закатаОсенняя аллеяАллея сакуры №3Аллея осенью (Alley in autumn)Аллея
Смотреть все

Тематика: Набережные

Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Красочные традиционные французские дома в КолмарДеревня у озераВид набережной и Мраморного дворца (View of the waterfront and the Marble Palace)Яркий приморский пейзажНоябрь в ПарижеНабережнаяПортофиноНа террасе
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЕгиптянкаЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Летний садДом у озера (The Lake house)Итальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыМоре и пляжАрт композиция №60Романтика ЛондонаСакураАрт вандал №113Двое под зонтом в ЛондонеКонтрасты ЛондонаАрт текстура
Смотреть все

ИИ (AI)

Листья тропиков №45Золото гор №6Фрида Кало и попугаиТри обезьяны слушают музыку №15Арт лицо №18Санкт-Петербург №121Золото гор №20Берёзы №30Розы №96
Смотреть все