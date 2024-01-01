8 (495) 648-66-46

Плакат Роспись потолка «Весна» в салоне императрицы, Гермесвилла Климт Густав

Aртикул 79291D Климт Густав
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 48x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Роспись потолка «Весна» в салоне императрицы, Гермесвилла" Климт Густав по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Роспись потолка «Весна» в салоне императрицы, Гермесвилла" Климт Густав можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Климт Густав

ПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIЕловый лес IВодный замок (Каммер-Шато около Аттерзее I)Грушевое ДеревоКусты роз под деревьямиАфина Паллада 1898Поцелуй (оригинальная цветопередача)На озере Аттерзее
Смотреть все

Тематика: Фэнтези люди

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Ночной кошмар (The Nightmare)Пир богов (1514-1529)Амур и ПсихеяСад земных наслажденийТри богатыряТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)питомникНимфы удивленные сатирами (Nymphs surprised by Satyrs)
Смотреть все

Тематика: Ангелы

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Падший ангелТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Ангелы (Angels)Мечта человеческой жизниИскусствоАллегория музыки (Allegory of Music)Ангелы (Angels) №3Ангелочки на картине Сикстинская Мадонна
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомДерево (Tree) №2ПоцелуйМагнолии на бежевом фонеПариж №2Адель Блох-Бауэр IIОбнаженная женщина Равновесие созидания (Balance of creation)Маки розовые
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Зимний вечер (Winter Evening)Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Голый ребенок Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все

Жанры: Мифологический

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Амур и ПсихеяФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Танец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Три богатыряИзнасилование сабинских женщин (The Rape of the Sabine Women)Спящая Венера и Купидон (Sleeping Venus and Cupid)
Смотреть все

Национальность: Австрийская

ПоцелуйВид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)Адель Блох-Бауэр IIРыжеволосая девушка в черных чулкахКошки на пианино (Cats on a Piano)Кардинал и монашка (нежность) (1912)Еловый лес IАвтопортрет с китайским растением (1912)Закат (1913)
Смотреть все