8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Суета и суета в восточном городе Кауфманн Карл

Aртикул 81792D Кауфманн Карл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Суета и суета в восточном городе" Кауфманн Карл по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Суета и суета в восточном городе" Кауфманн Карл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кауфманн Карл

Рим, Вид на Замок Святого Ангела (2)Венеция, Каналмотив (1894)Венецианская сценаКонстантинопольБольшое горное озероГросс ФьордландшафтПорту городВид на Венскую государственную оперу (1880 г.)Венеция, вид на канал
Смотреть все

Тематика: Городская жизнь

Друзья (Friends)Ночной город (Night city) №3Париж №2Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Монмартр (Boulevard Monmartre in Paris)Мост под дождемМечта человеческой жизниУжасы войны (The Horrors of War)Уличное итальянское кафе №9
Смотреть все

Тематика: Ближний Восток

Звезда Матери Мира. Из серии «Его страна»Мухаммед на горе Хира. Из серии «Знамена Востока»Конфуций, Единый. Из серии «Знамена Востока»ТоржествуютМертвое море, 16 и 17 апреля 1858 г.Пейзаж (Landscape) №8Арабский городЛюди (People)Городской пейзаж (The urban landscape)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикИтальянский дворик
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привалеБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Национальность: Австрийская

ПоцелуйВид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)Адель Блох-Бауэр IIГрушевое ДеревоОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Рыжеволосая девушка в черных чулкахЕловый лес IКошки на пианино (Cats on a Piano)Кардинал и монашка (нежность) (1912)
Смотреть все