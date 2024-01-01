8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Морские призраки (1935) Марсден Хартли

Aртикул 82505C Марсден Хартли
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Морские призраки (1935)" Марсден Хартли по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Морские призраки (1935)" Марсден Хартли можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Марсден Хартли

Омар на черном фоне (1940-1941)Коллекция цифр, рисунков и букв, увиденных мною в начале войны в Берлине – Военный характер (ок. 1915 г.)Грибы на синем фоне (1926)Белые берёзы (ок. 1908)Абстракция (1912-13)Этюд к «Ловцов Омаров» (1940)Красное дерево (1910)Абстракция (около 1914 г.)Гора Катадин (Мэн), осень (1939–40)
Смотреть все

Тематика: Морепродукты

ЛобстерЧетыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Устрицы и бокалы с шампанским в стиле сюрреализмИкра чернаяНатюрморт с рыбой и кошкойЗа Ваше здоровьеБогатый стол с устрицамиСуши (Sushi) №2Краб и скумбрия с ипомеей (1832-1833) (Crab (Kani or Kegani) with Mackerel (Saba) and Morning Glory , with inscription)
Смотреть все

Тематика: Рыбы

Подводный мир №9Смешная полосатая рыба на роликахЛосось на нерестеКот и рыбки (Cat and fish)Бойцовая рыбкаФорель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Летающая рыба и белый горбыль (1840-1842) (Flying fish (tobiuo) and white croaker (ishimochi), from the second series of fish prints)Камбала, морское ушко и ягоды (1835-1840) (Platvissen, abalone en bessen)Карп (1850) (Carp)
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Натюрморт (Still-life) №4Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Сирень (Iilac) №13Сирень (Lilac) №2Натюрморт (Still-life) №19Натюрморт с нежными розами в стеклянной вазе
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуСмерть Марата IIАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Композиция (Composition) №106Рождество (Christmas)Сад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2
Смотреть все

Стиль: Модернизм

Омар на черном фоне (1940-1941)Коллекция цифр, рисунков и букв, увиденных мною в начале войны в Берлине – Военный характер (ок. 1915 г.)Грибы на синем фоне (1926)Белые берёзы (ок. 1908)Абстракция (1912-13)Этюд к «Ловцов Омаров» (1940)Красное дерево (1910)Абстракция (около 1914 г.)Гора Катадин (Мэн), осень (1939–40)
Смотреть все