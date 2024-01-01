8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Статуи в Версальском парке (1900 г.) Анри Ле Сиданер

Aртикул 83613C Анри Ле Сиданер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Статуи в Версальском парке (1900 г.)" Анри Ле Сиданер по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Статуи в Версальском парке (1900 г.)" Анри Ле Сиданер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Анри Ле Сиданер

Кафе на берегу озера (1937)Канал осени (Жизор) (1913)Старый дом, Трегье (1913 г.)Ле Барк в Ла-Рошели (1923)Гортензии (1918)Старые дома (1903)Снег, Шартр (1918)Розы и глицинии в доме (1907)Место водопьющих, Экс-ле-Бен (1937)
Смотреть все

Тематика: Скульптуры и статуи

Арт вандал №113Идеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы Микеланджело3д скульптура из стеныРимское каприччио: Колизей и другие памятники3д картина с рукамиЧёрный силуэт скульптуры Мыслитель Огюста Родена "Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Исаакиевский собор и памятник Петру IАнгелы (Angels) №3
Смотреть все

Тематика: Сады и парки

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Летний садИтальянский паркСад (Garden) №8Итальянский пейзажИталия (Italy) №2Бабушкин садВесенний садСобиратели апельсинов
Смотреть все

Тематика: Ночь

Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Рождество (Christmas)Ночной город (Night city) №3Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Лунная ночь на ДнепреНочной пейзаж (Night landscape) №2Кот на крыше (Cat on the roof)Звёздная ночьНочной Париж №5
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльДевушка на пляже №4Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЗвёздная ночьНатюрморт с яблоками и персиками (1905)Похмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)Фрукты и кувшин на столе (1890-1894)Река с Мостом этих Трех Источников (River with the Bridge of the Three Sources)Натюрморт (1886-1890)
Смотреть все