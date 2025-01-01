8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Двое джентльменов отправляются на охоту, с видом на скалы Кресвелл, снято на месте Стаббс Джордж

Aртикул 88383C Стаббс Джордж
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Двое джентльменов отправляются на охоту, с видом на скалы Кресвелл, снято на месте" Стаббс Джордж по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Двое джентльменов отправляются на охоту, с видом на скалы Кресвелл, снято на месте" Стаббс Джордж можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Стаббс Джордж

Лев и львицаКоричневый с белым Норфолк или Водяной спаниельИспанский пойнтерФаэтон принца УэльскогоЗебраГнедой пони с двумя терьерами в парке в ГибсайдеЛошадь, атакованная львом (Эпизод C)Жена фермера и воронСпящий леопард
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаНад вечным покоемБолото. ЖуравлиНа опушке соснового лесаФашист пролетелАрт природа
Смотреть все

Тематика: Охота

Собаки на охоте (Dogs on the hunt)Медвежья охота (1639-1640)Охота на кабанаОхота на львов ( A Lion Hunt)Охота на льваОхота на волка (1603-1665)Охота на лосяОхота на оленей в лесу (A Stag Hunt in a Forest)Охота на лис:
Смотреть все

Век: 18-й век

Амур и ПсихеяТриумф ВенецииЛовцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Девушка в красной шляпе и красными губамиМост под дождемГора Афон и монастырь СтавроникетесИталия №3
Смотреть все

Стиль: Классицизм

Триумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеДиана и КупидонДевушка в объятиях рыцаря в доспехахНой ведет животных в ковчегБегущий заяц с ушимиЛошадь в профильСвадьба королевы Виктории, 10 февраля 1840 годаБорзая, выходящая налево
Смотреть все