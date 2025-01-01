8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Вода Брейгель Ян Старший

Aртикул 88550D Брейгель Ян Старший
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 37x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Вода" Брейгель Ян Старший по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Вода" Брейгель Ян Старший можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Брейгель Ян Старший

Вход животных в Ноев ковчегЭдемский сад с грехопадением человекаЗимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птицКупание нимф (Нимфы Дианы возвращаются с рыбалки)Сошествие Христа в ЛимбСцена в гавани с проповедующим ХристомПейзаж с путниками на лесной тропеИз замка Тербюрен в БрюссельПраздник Ахелоя
Смотреть все

Тематика: Водные обитатели

Морские тюлени на льдине на фоне огромного тающего ледникаМоржиГибкие щупальца осьминогаОсьминог в шлеме водолазаКоллекция пляжного отдыхаРыба-скорпион и омары в аквариумеМорская звезда в стиле винтажНатюрморт: банкетная сценаЗабавная выдра под водой
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаНад вечным покоемБолото. ЖуравлиНа опушке соснового лесаФашист пролетелАрт природа
Смотреть все

Тематика: Ню женщины

Ванна (Le bain)ВаннаТуалет (1888)ДанаяАлтарь ДионисаКупальщицы №20Нимфы на рассветеКупальщицыФриз Бетховена - Панель 3-1
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Венецианские любовникиПалата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Страшный судАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаОхотники на снегу (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняИрисы (спереди)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняАрион на дельфинеБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Вавилонская башняСтрашный судРыбный рынокАвраам и МелхиседекПадение Титанов
Смотреть все