8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Каирская улица [или Мечеть Султана Хасана] Стритон Артур

Aртикул 88633D Стритон Артур
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x42 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Каирская улица [или Мечеть Султана Хасана]" Стритон Артур по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Каирская улица [или Мечеть Султана Хасана]" Стритон Артур можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Стритон Артур

Пастораль в желтом и сером — цветное впечатление от ТемплстоуАмьен, ключ к западуДолина Соммы около КорбиСолнечный свет (резка по раскаленной дороге)Железнодорожная станция, Редферн«Прозрачная мощь пурпурного полудня»Точка, закатДух засухиАвстралия Феликс
Смотреть все

Тематика: Египет

Фреска Древнега Египта (Fresco Drevnega Egypt)Красивая презентация на тему туризма в Египте с кочующим на верблюде бедуином на фоне пирамидАнтоний и Клеопатра (Antony and Cleopatra)Женщины Амфиса (The Women of Amphissa)Древний Египет (Ancient Egypt)Пирамиды в Египте (Pyramids in Egypt)Египетский орнамент (Egyptian ornament)Пейзаж с египетскими пирамидами и СфинксомКаир (1891)
Смотреть все

Тематика: Улицы

Итальянская улочка №2Красный велосипед на европейской улочкеИтальянская улочка №18Двое под зонтомЦветочный рынокХудожественный Париж, Франция. Ретро автомобильНочной Париж №5Москва №11Итальянская улочка с арками №14
Смотреть все

Тематика: Мечети

ТоржествуютГлавный вход в мечеть Джами, ДжаунпурМавзолей-мечеть Тадж-Махал Мечеть в Хуанпоре, построенная султаном Хусейном Шерки | Принято в декабре 1789 г.Вид на мечеть в Мунхее [Манер] со стороны С.Е.Тадж-Махал на закате №2Взгляд на Тадж-Махал из аркиМавзолей-мечеть Тадж-Махал 2Мечеть в Газипуре [Газипур]
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Летний садГолый ребенок
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Национальность: Австрийская

ПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIВид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)Грушевое ДеревоОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Еловый лес IКошки на пианино (Cats on a Piano)Дама с вееромРыжеволосая девушка в черных чулках
Смотреть все