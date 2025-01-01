8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Великий Дуб Рёйсдал Якоб ван

Aртикул 89129D Рёйсдал Якоб ван
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Великий Дуб" Рёйсдал Якоб ван по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Великий Дуб" Рёйсдал Якоб ван можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рёйсдал Якоб ван

Опушка леса с пшеничным полемПшеничные поляПейзаж с разрушенным замком и церковьюВид на Харлем с отбеливающими площадками-1Две водяные мельницы и открытый шлюзПейзаж с ветряными мельницами близ ХарлемаДубы у озера с кувшинкамиДорога через дубовый лесРечной пейзаж с замком на высокой скале
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаНад вечным покоемЗвёздная ночьБолото. ЖуравлиНа опушке соснового лесаФашист пролетел
Смотреть все

Тематика: Дубы

Дубовая рощаДубовая роща (Oak grove)Дуб, разбитый молниейДубкиСтарый ДубДубки (Oaks)Дубовая рощаДубовая рощаКаменные дубы
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиДевушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьИрисыНочной дозорМонах и монахиняПшеничное поле с кипарисами v.2
Смотреть все