8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Ночь. Улица. Москва

Aртикул 103777D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Ночь. Улица. Москва"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Ночь. Улица. Москва" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Москва

Московский дворикМосква (Moscow) №10Московский дворик (оригинальная цветопередача)Москва №11Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Москва (Moscow) №83Ночной город №35
Смотреть все

Тематика: Храмы и соборы

Исаакиевский собор на фоне каналаВечерний звонСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Красная площадь зимойХрам василия блаженного — МоскваИсаакиевский собор и памятник Петру IМедресе Шир-Дор на площади Регистан в СамаркандеХрам Василия Блаженного (St. Basil's Cathedral)Мавзолей Тадж-Махал в Агре
Смотреть все

Тематика: Улицы

Итальянская улочка №2Итальянская улочка №18Красный велосипед на европейской улочкеМосква №11Цветочный рынокХудожественный Париж, Франция. Ретро автомобильНочной Париж №5Уютная узкая улочка с летними кафе в Старом городе БарселоныИтальянская улочка с арками №14
Смотреть все

Тематика: Ночной город

Мост (Bridge) №22Ночной город (Night city) №3Бруклинский мостКот на крыше (Cat on the roof)Ночной город №35Город будущегоНочной Нью-Йорк (Night New York)Ночной Нью-Йорк (Night New York) №3Футуристичный ночной город под дождём
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все