8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Семья (A Family Group) Нутс Мишель

Aртикул 62231B Нутс Мишель
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Семья (A Family Group)" Нутс Мишель по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Семья (A Family Group)" Нутс Мишель можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Семья (A Family Group)" Нутс Мишель станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Семья

Семейная компанияНе пущуКрестьянский обед в полеОтдых (Recreation)Дама в саду с детьми ( A Lady in a Garden taking Coffee with some Children)Дедушка с внуком играют в шахматыСемейный портрет Гиршпрунга Семья у врачаМолодая женщина наблюдающая за детьми (Young-Woman Contemplating Two Children Who Sembrassent)
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеДевушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаОпять двойкаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Всё в прошломДевочки вышивают
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Лимоны (Lemons)Девушка с жемчужной сережкойПейзаж №3Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Девушка с жемчужной сережкойПейзаж №3Медвежья охота (1639-1640)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)Ирисы (спереди)
Смотреть все