8 (495) 648-66-46

Постер Наши английские побережья, 1852 («Заблудшие овцы») Хант Уильям Холман

Aртикул 405770D Хант Уильям Холман
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Наши английские побережья, 1852 («Заблудшие овцы»)" Хант Уильям Холман по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Наши английские побережья, 1852 («Заблудшие овцы»)" Хант Уильям Холман можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Наши английские побережья, 1852 («Заблудшие овцы»)" Хант Уильям Холман станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хант Уильям Холман
На склоне холма (бродячие овцы)
Наши английские побережья, 1852 («Заблудшие овцы»)
Полет Мадлен и Порфиро во время пьянства накануне праздника (Канун Святой Агнесы)
Триумф младенцев (The Triumph of the Innocents)
Рыбацкие лодки в лунном свете (Fishing boats by Moonlight)
Отец художника, Уильям Хант
Английское побережье (Our English Coasts)
Исследование бладхаунда
Наемный пастырь
Смотреть все
Тематика: Овцы
Пастушка (1750-1752)
Баран и овца
Баран хипстер
Агнец Божий (1639)
Пастух идет к своему стаду (1860)
Овцы
Две овцы
Баран и овцы
Девочка с овцой
Смотреть все
Жанры: Анималистический
Удивленный рыжий кот
Утро в сосновом лесу
Собаки на охоте (Dogs on the hunt)
Помощь другу
Птицы (Birds) №5
Медвежья охота (1639-1640)
Коты (Cats) №3
Даниил в логове львов
Котята
Смотреть все
Век: 19-й век
Лежащая обнаженная №2
Купальщица №18
Спящие
Летом
Обнаженная №17
Лежащая обнаженная (Reclining Nude)
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Купальщицы (1884-1887)
Спящая обнаженная (1858)
Смотреть все
Национальность: Английская
Ночной кошмар (The Nightmare)
Собаки на охоте (Dogs on the hunt)
Пожар в Лондоне (1826)
Пионы (Peonies) №8
Мост под дождем
Предсмертные звуки (The sounds, followed by death)
Италия №3
Венеция (Venice) №17
Подавляющий Лондон (Swingeing London)
Смотреть все
Жанры: Портрет
Лежащая обнаженная №9
Летом
Спящая обнаженная (1858)
Мария Магдалина как отшельник
Обнаженная №51
Фрида и кесарево сечение (1931)
Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Голые девушки разговаривают (1910)
Наполеон на перевале Сен-Бернар
Смотреть все