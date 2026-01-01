8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Английское побережье (Our English Coasts) Хант Уильям Холман

Aртикул 64728D Хант Уильям Холман
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Английское побережье (Our English Coasts)" Хант Уильям Холман по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Английское побережье (Our English Coasts)" Хант Уильям Холман можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Английское побережье (Our English Coasts)" Хант Уильям Холман станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хант Уильям Холман

Полет Мадлен и Порфиро во время пьянства накануне праздника (Канун Святой Агнесы)Наши английские побережья, 1852 («Заблудшие овцы»)Стратфорд-на-ЭйвонеЧудо Священного Огня, Храм Гроба ГосподняНаемный пастырьНа склоне холма (бродячие овцы)Исследование бладхаундаРыбацкие лодки в лунном свете (Fishing boats by Moonlight)Отец художника, Уильям Хант
Смотреть все

Тематика: Овцы

Младенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Агнец Божий (1639)Пастушка (1750-1752)Пейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Две овцыДевочка с овцойПастухи со своим стадом на закате (1859)Возвращение стада (Return of the Herd)Собака и овцы (Dog and Sheep)
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуФранцузский кот с виномВатерлооСмелый блеф 2-я версияСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Даниил в логове львовПтицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Офелия
Смотреть все