8 (495) 648-66-46

Постер Вечернее чаепитие Стивенсон Кэссетт Мэри

Aртикул 410294D Стивенсон Кэссетт Мэри
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Вечернее чаепитие " Стивенсон Кэссетт Мэри по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Вечернее чаепитие " Стивенсон Кэссетт Мэри можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Вечернее чаепитие " Стивенсон Кэссетт Мэри станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Стивенсон Кэссетт Мэри

Голый ребенок Женщина и девушка за рулем Кормление уток Дети в саду (няня) Маленькая девочка в голубом кресле Девушка укладывает волосы Сьюзен утешает ребенка Девушка в розовом с веером Урок банджо
Смотреть все

Тематика: Чаепитие

Чаепитие в МытищахПраздникВ старом СуздалеТри дамы в шляпахСовиное чаепитиеВолна в чашке чаяКролик и чаепитиеПортрет Эллен Аксон Уилсон и ее трех дочерейЧаепитие в стиле мастихин
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Девушка с цветами (Girl with flowers)Охотники на привалеДевушка на пляже №4Девочки вышиваютДень рождения (Birthday)Опять двойкаЛень (Лень) Накрытый стол в саду (Table Set in a Garden)Всадница
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Летний садИтальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Дерево жизниВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Зимний вечер (Winter Evening)Голый ребенок Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Голый ребенок Помощь другу Мона Лиза (1978)Композиция (Composition) №106Сад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2
Смотреть все