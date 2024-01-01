8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Костер накануне лета на пляже Скагена Кройер Педер Северин

Aртикул 410556D Кройер Педер Северин
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 34x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Костер накануне лета на пляже Скагена " Кройер Педер Северин по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Костер накануне лета на пляже Скагена " Кройер Педер Северин можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Костер накануне лета на пляже Скагена " Кройер Педер Северин станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кройер Педер Северин

Розы №17Летний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер Семейный портрет Гиршпрунга Летний вечер на Скаген Сёндерстранд Обед. Художник, его жена и писатель Отто Бензон Летний вечер на Южном пляже, Скаген. Энн Арчер и Мари Кройер Остерия в Равелло Белая лодка на пляже. Легкий летний вечер
Смотреть все

Тематика: Быт и жизнь людей

Смерть Марата IIЛетний садПраздник боговОпять двойкаЧаепитие в МытищахИван Грозный убивает своего сынаДевочки вышиваютВсё в прошломБахчисарайский фонтан
Смотреть все

Тематика: Огонь

Бегущий человек в пламени огняОгонь Рима Апокалиптичная картина лесного пожараТлеющие углиСинопский бой 18 ноября 1853 года (ночь после боя)Пламя спички макроГорящая мельница (Burning Windmill in Stege)Дуб Херна из «Веселых жен Виндзора», V, VМолодой культурист с раскрытыми руками объят пламенем огненных крыльев за спиной
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикВ голубом простореДевятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКошка с котятами (A cat with kittens)Больная девушка (The sick girl)Розы №17Читающая женщина (Woman reading)Летний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер Семейный портрет Гиршпрунга Горе
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Смерть Абрадатаса Радха и КришнаДолгожданная встречаРаздача продовольствия
Смотреть все