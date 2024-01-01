8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Смерть и Скупость Босх Иероним

Aртикул 17583D Босх Иероним
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x60 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Смерть и Скупость" Босх Иероним по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Смерть и Скупость" Босх Иероним можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Смерть и Скупость" Босх Иероним станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Босх Иероним

Сад земных наслажденийГнездо совы Таблица смертных греховХристос, увенчанный терниемПедларПоклонение волхвовВот человек!Аллегория обжорстваФокусник
Смотреть все

Тематика: Фантазия

ЖемчужинаЗамок в облакахЛетающая машина для Шотландии Дулле Грит (с цветокоррекцией)Китайская фантазияПервое утро мира, сценография для танцевальной драмы "Персефона" Зеленый СтолСозданиебез названия
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговПалата ПсихеиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Пир богов (1514-1529)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВесна (1481-1482)
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговПалата ПсихеиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Пир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВавилонская башняВенецианские любовникиМечта человеческой жизни
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойСчастливая семья (The happy family)Звёздная ночьМонах и монахиняНочной дозорГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Жанры: Мифологический

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Три богатыряПалата ПсихеиПир богов (1514-1529)Амур и ПсихеяФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Танец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Весна (1481-1482)Мечта человеческой жизни
Смотреть все