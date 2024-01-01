8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Зеленая Фантазия Ивасаки Тихиро

Aртикул 411054D Ивасаки Тихиро
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Зеленая Фантазия " Ивасаки Тихиро по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Зеленая Фантазия " Ивасаки Тихиро можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Зеленая Фантазия " Ивасаки Тихиро станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ивасаки Тихиро

Мальчик умывает лицо Русалочка думает о принцеДети среди цветов цикламена Цветочная тележка Мальчик среди тюльпанов
Смотреть все

Тематика: Детская

Подводный мир №9Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеЧеловек-паук (Spiderman)Сказочный дирижабльКарта мира животных в скандинавском стилеЧеловек-паук (Spiderman) №7ДинозаврикМилый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуКит в облаках в скандинавском стиле
Смотреть все

Тематика: Фантазия

ЖемчужинаЗамок в облакахЛетающая машина для Шотландии Дулле Грит (с цветокоррекцией)Китайская фантазияПервое утро мира, сценография для танцевальной драмы "Персефона" Зеленый СтолСозданиебез названия
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуСмерть Марата IIАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Смотреть все

Национальность: Японская

Дерево (Tree) №2Большая волна в КанагавеЦветения вишни (1848-1849) (Cherry Blossom Time in Nakanochō of the Yoshiwara)Сакура №5Озеро Оми (Katada no rakugan, from the series, Eight Views of Lake Omi)Летающая рыба и белый горбыль (1840-1842) (Flying fish (tobiuo) and white croaker (ishimochi), from the second series of fish prints)Форель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Суицид (1835-1839) (Act IX: Honzō's Suicide in Front of His Family; Yuranosuke Dressed as a Komusō Making Preparations to Attack Moronao)Камбала, морское ушко и ягоды (1835-1840) (Platvissen, abalone en bessen)
Смотреть все

Жанры: Иллюстрация

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеПионы №16Поп арт людиКарта мира животных в скандинавском стилеОбнаженная девушка в свадебной фатеТропические райские птицы.Поймали (1919)Милый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуКит в облаках в скандинавском стиле
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Двое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаУголок природыНатюрморт с нежными розами в стеклянной вазеАрт природаКонтрастная сакура в ЯпонииТанец вдвоемКонтрасты ЛондонаИрбис, снежный барс, снежный леопард.
Смотреть все