8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Тюльпан, две ветки мирта и две раковины Мария Сибилла Мериан

Aртикул 407618D Мария Сибилла Мериан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Тюльпан, две ветки мирта и две раковины" Мария Сибилла Мериан по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Тюльпан, две ветки мирта и две раковины" Мария Сибилла Мериан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Тюльпан, две ветки мирта и две раковины" Мария Сибилла Мериан станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Мария Сибилла Мериан

Обзор поколения и метаморфозы насекомых СуринамИзучение паука-птицееда с колибриСуринамский Кайман сражается с южноамериканской ложной коралловой змеейТабличка 70 из диссертации "поколения насекомых и метаморфозы в СуринамКайман (1705)Совегард (1705)
Смотреть все

Тематика: Тюльпаны

Тюльпаны кремового цветаПоле тюльпанов №2Тюльпаны (Tulips) №15ТюльпанТюльпаны (Tulips) №8Красные тюльпаны на фоне мостаТюльпаны (tulips) №16Амстердам (Amsterdam) №19Тюльпаны (Tulips) №11
Смотреть все

Тематика: Ракушки

Ракушки на берегуДве розовые раковины Ракушки (Shells) №2Наутилус (Nautilus)Натюрморт с цветами, фруктами, ракушками и насекомымиРакушки (Shells) №4Стрелка Синяя Бабочка и Скотч Боннет Морская РакушкаРакушки (Shells)Ракушки (Shells) №3
Смотреть все

Тематика: Для ванной

Фактурные ромашкиРакушки на берегуСмешная полосатая рыба на роликахУнитазДве розовые раковины Слон в ваннойНе познать размышлением небоРакушки (Shells) №2Бойцовая рыбка
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовДевушка с жемчужной сережкойТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Поцелуй Иуды
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаПрометей прикованныйПионы (Peonies) №11Листок в круге №2
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все