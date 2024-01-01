Постеры Ракушки

А вы знали, что тот звук, который мы слышим при поднесении ракушки к уху, отнюдь не шум моря, а отраженный от ее стенок звук окружающей среды. Разнообразные раковины можно найти на берегу моря, около скал в заливах, на неглубокой воде, под илом. Форм и расцветок просто немыслимое множество. Постеры ракушек лишнее тому подтверждение. Их изображения всегда будут напоминать о лете, солнце и теплом море. Купите любые изображения и закажите с доставкой в свой город.