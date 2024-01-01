Постеры Рыбы

Науке известно более 32 000 видов рыб, обитающих в пресных и соленых водах по всему миру. Это и совсем крошечные представители класса и огромные, ярких расцветок и неприметные, промысловые и не пригодные к пище.





Образ рыбы встречается во многих религиях, в частности, в христианстве. Он обозначает начало всего сущего, источник жизни. Так как вода считается символом женского начала, рыбок часто изображают с богинями и трактуют как символ плодородия, изобилия и любви.





Также можно встретить рыбу в мифологии, фольклоре, мировой литературе, современные мультфильмы пестрят разнообразными героями-рыбками.





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