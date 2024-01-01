Постеры Черепахи

Эти забавные пресмыкающиеся, постоянно таскающие на себе свой дом, достаточно распространены на Земле. Некоторые из них употребляются в пищу, другие ядовиты, третьи являются домашними питомцами. Этот символ медлительности — рекордсмен по продолжительности жизни, некоторые особи доживали чуть ли не до 190 лет.

Образ этого животного можно встретить в мифологии многих народов, например, в Китае она относится к «благожелательным существам» и используется в качестве талисмана. Одна из теорий о мироздании говорила, что его держит на спине черепаха. У индейцев она считалась тотемным животным. Общем и целом трактовать символ стоит как приносящий долголетие, защиту, успех на работе.

Черепах можно найти в геральдике, филателии, нумизматике, мультипликации и вспомните культовый мультсериал про черепашек-ниндзя. Постеры черепах вы можете купить в нашем интернет-магазине и подобрать подходящее оформление.