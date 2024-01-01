Постеры Лягушки

Этих прыгучих земноводных всевозможных размеров и расцветок, форм насчитывается огромное количество. Есть виды, научившиеся лазить по деревьям, бегать и даже планировать! Некоторые содержат их в качестве домашних питомцев, употребляют в пищу и используют для биологических исследований. Образ лягушки-квакушки встречается в нашем фольклоре и сказках зарубежных писателей. Некоторые культуры относятся положительно к этому образу, наделяя способностью вылечивать болезни, приносить удачу, а некоторые наделяли их способностью приносить беды.

Кстати, попрыгушки встречаются и в геральдике и в современной мультипликации. Постеры лягушек вы можете купить в нашем интернет-магазине.