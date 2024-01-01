8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Виндзорский замок с Датчет-лейн в радостную ночь, 1768 Сэндби Пол

Aртикул 411387D Сэндби Пол
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Виндзорский замок с Датчет-лейн в радостную ночь, 1768 " Сэндби Пол по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Виндзорский замок с Датчет-лейн в радостную ночь, 1768 " Сэндби Пол можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Виндзорский замок с Датчет-лейн в радостную ночь, 1768 " Сэндби Пол станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Сэндби Пол

Летающая машина для Шотландии Вид Винтерса в Боксли, Кент, с фабрики мистера Ватмана в Турции Пон-и-Пир около Llanrwst, Денбишир Цыганская гадалка Ипсуич из усадьбы Крайстчерч Музыка лунного света Замок Дартмут Эли собор Хэквуд Парк, Хэмпшир
Смотреть все

Тематика: Замки и крепости

Вавилонская башняПутешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыВавилонская башня (с цветокоррекцией)Замок в тумане №2Замок НойшванштайнМосковский Кремль при Дмитрии Донском (The Moscow Kremlin with Dmitry Donskoy)Водный замок (Каммер-Шато около Аттерзее I)Черный замок (Chateau noir)Нойшванштайн
Смотреть все

Тематика: Ночь

Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Рождество (Christmas)Ночной город (Night city) №3Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Лунная ночь на ДнепреНочной пейзаж (Night landscape) №2Кот на крыше (Cat on the roof)Звёздная ночьНочной Париж №5
Смотреть все

Тематика: Огонь

Бегущий человек в пламени огняОгонь Рима Апокалиптичная картина лесного пожараТлеющие углиСинопский бой 18 ноября 1853 года (ночь после боя)Пламя спички макроДуб Херна из «Веселых жен Виндзора», V, VГорящая мельница (Burning Windmill in Stege)Молодой культурист с раскрытыми руками объят пламенем огненных крыльев за спиной
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Ночной кошмар (The Nightmare)СтанчикСад (Garden) №8Вид на побережье №2Деревянный домик в лесуИталия (Italy) №2Цветочный рынок
Смотреть все

Век: 18-й век

Ночной кошмар (The Nightmare)Амур и ПсихеяПейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Триумф ВенецииЗакат №48Ловцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)
Смотреть все

Национальность: Английская

Ночной кошмар (The Nightmare)Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемИталия №3Девушка в красной шляпе и красными губами
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Двое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаУголок природыНатюрморт с нежными розами в стеклянной вазеАрт природаКонтрастная сакура в ЯпонииТанец вдвоемКонтрасты ЛондонаИрбис, снежный барс, снежный леопард.
Смотреть все