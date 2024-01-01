8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Потолок Марка Шагала для Парижской оперы - первая серия панелей Шагал Марк Захарович

Aртикул 407438D Шагал Марк Захарович
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Потолок Марка Шагала для Парижской оперы - первая серия панелей" Шагал Марк Захарович по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Потолок Марка Шагала для Парижской оперы - первая серия панелей" Шагал Марк Захарович можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Потолок Марка Шагала для Парижской оперы - первая серия панелей" Шагал Марк Захарович станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Шагал Марк Захарович

Над городомДень рождения (Birthday)Пшеничное поле в летний день (A Wheatfield on a Summer's Afternoon)Стена ПлачаЗа Витебском (Over Vitebsk)Жених и невеста с санями и красным петухомАлеко и Земфира в лунном свете (Aleko and Zemphira by Moonlight)ОдиночествоФантазия - Санкт-Петербург (A Fantasy of St. Petersburg, decor for Aleko)
Смотреть все

Тематика: Интерьер

Гостиная с роялем и каминомЛожь,Вид на зрительный зал со стороны деревянной сцены театраКрасный диван в белой комнатеРоскошный белый интерьер комнаты в стиле арт-деко с большим окном и телескопомАлиса в студии Шиннекок (В студии)Женщина у окнаВинтажный бильярдный стол с кием и бильярдными шарами в стильном интерьереМастерская интерьера
Смотреть все

Стиль: Авангард

Над городомКорова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)День рождения (Birthday)КотятаЧерный квадратСпящая девушка (Sleeping girl)Арт кафеЗа туалетом. АвтопортретЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньМосква (Moscow) №10Московский дворикВ голубом простореДевятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Смотреть все