8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Любовь исправлена ​​(аллегорический портрет Марии-Мадлен де Кастиль, мадам Фуке) Лебрен Шарль

Aртикул 408779D Лебрен Шарль
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x22 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Любовь исправлена ​​(аллегорический портрет Марии-Мадлен де Кастиль, мадам Фуке)" Лебрен Шарль по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Любовь исправлена ​​(аллегорический портрет Марии-Мадлен де Кастиль, мадам Фуке)" Лебрен Шарль можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Любовь исправлена ​​(аллегорический портрет Марии-Мадлен де Кастиль, мадам Фуке)" Лебрен Шарль станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лебрен Шарль

Визит Людовика XIV на мануфактуру гобеленов 15 октября 1667 годаЦарицы Персии у ног Александра, также называемого шатром ДарияКороль правит сам, 1661Челн (Prow)Александр (Alexandr)Расправа над невиннымиГораций Кокл защищает мостДорога на ГолгофуВеличие держав, лежащих по соседству с Францией, Шарль Лебрен
Смотреть все

Тематика: Мужчина и женщина

ОбъятияПоцелуйНад городомДвое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомДвое под зонтомТанец вдвоемДень рождения (Birthday)
Смотреть все

Тематика: Ангелы

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Падший ангелТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Мечта человеческой жизниАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаАнгелы (Angels)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонИскусство
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкойДаниил в логове львовПоцелуй ИудыТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяСпящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Летний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльДевушка на пляже №4Абстрактный лес - вид 2
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Раздача продовольствияСмерть Абрадатаса Радха и КришнаДолгожданная встреча
Смотреть все