8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Суд Париса Бален ван Хендрик

Aртикул 434327D Бален ван Хендрик
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Суд Париса" Бален ван Хендрик по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Суд Париса" Бален ван Хендрик можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Суд Париса" Бален ван Хендрик станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Бален ван Хендрик

Минерва посещает музКрещение Чемберлена Королевы Кэндис Эфиопии
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуТриумф ВенецииПоцелуй ИудыЛовцы птицНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Ню женщины

ВаннаТуалет (1888)Ванна (Le bain)ДанаяКупальщицы №20КупальщицыФриз Бетховена - Панель 3-1Алтарь ДионисаПосле ванны — Женщина вытирается
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВенецианские любовникиАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаВавилонская башня
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВавилонская башняОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Избиение младенцев (1565-1567)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Две прикованные обезьяны (1562)Фламандские пословицыЧетыре стихии - вода (The Four Elements - Water)
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Раздача продовольствияРадха и КришнаСмерть Абрадатаса Долгожданная встреча
Смотреть все