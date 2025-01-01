8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Танцующая пара Адриан Ван де Венне

Aртикул 434545D Адриан Ван де Венне
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x21 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Танцующая пара" Адриан Ван де Венне по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Танцующая пара" Адриан Ван де Венне можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Танцующая пара" Адриан Ван де Венне станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Адриан Ван де Венне

Женщина лезет в окно ночьюБогатый человек сидит за едойКататься на коньках совыСпальня принца МорисаТанцующий кот и собакаЛентеМуж держит зеркало своей женеДетская играКарета сгорела за невестой
Смотреть все

Тематика: Мужчина и женщина

ОбъятияПоцелуйНад городомДвое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомДвое под зонтомДень рождения (Birthday)Танец вдвоем
Смотреть все

Тематика: Танцы

Голубые танцовщицыТанец вдвоемГрациозные танцовщицы - композиция с женскими силуэтами и красными цветами на жёлтом фонеТанцы тангоБалерины №2Балет — балерина в черномУтро. Танец нимфКрасивая танцовщица индийских танцев в традиционном национальном костюмеТанцы в Мулен руж (1890)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкойДаниил в логове львовПоцелуй ИудыНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)Лысый мужчина в шубе (1630)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все