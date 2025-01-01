8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Гай Марий среди руин Карфагена Вандерлин Джон

Aртикул 423087D Вандерлин Джон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Гай Марий среди руин Карфагена" Вандерлин Джон по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Гай Марий среди руин Карфагена" Вандерлин Джон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Гай Марий среди руин Карфагена" Вандерлин Джон станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Вандерлин Джон

АриаднаМузаПриземление КолумбаОтдаленный вид на Ниагарский водопад
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаПесочные часы
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Композиция (Composition) №106Рождество (Christmas)Деревянный домик в лесуСад (Garden) №8Ватерлоо
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все

Стиль: Неоклассицизм

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроНаполеон на лошадяхТрубочист по крышам ГамбургаНаполеон на поле битвы при Эйлау №2Опера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездКонный портрет князя Бориса ЮсуповаВид КоллиураПоследний день Помпеи
Смотреть все