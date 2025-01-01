8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Каин убивает Авеля Мас Николас

Aртикул 423561D Мас Николас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x21 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Каин убивает Авеля" Мас Николас по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Каин убивает Авеля" Мас Николас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Каин убивает Авеля" Мас Николас станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Мас Николас

Горничная на кухнеКружевницаОвощной рынокОтдаленный вид в ГелдерландеСтарая женщина спиннингМолодая женщина у колыбелиСтарушка говорит Благодать, известную как «Молитва без конца»Авессалом попадает в ветки дереваСтарый кружевник
Смотреть все

Тематика: Страх

Даниил в логове львовПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Последний день ПомпеиДаниил в логове львов (1603-1665)Инцидент (Incident)Землетрясение в Рокка ди Папа близ Рима (Earthquake in Rocca di Papa, near Rome)Распятие на крестеИспуг (1771)Цезарь отказывается от головы Помпея
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Песочные часы
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №19Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованный
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиДевушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Монах и монахиня
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Цветок макаРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)4 огненные девушки
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Первая дуэльРаздача продовольствияТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Побеждённые. ПанихидаДолгожданная встречаДиана и КупидонРадха и Кришна
Смотреть все