8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Первый снег (First Snow) Волков Ефим

Aртикул 63722D Волков Ефим
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Первый снег (First Snow)" Волков Ефим по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Первый снег (First Snow)" Волков Ефим можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Первый снег (First Snow)" Волков Ефим станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Волков Ефим

ОктябрьЗимний пейзаж (Winter landscape) №8Пейзаж с прудом (Landscape with a pond)Пруд (Pond) №6Пруд (Pond) №27Пруд (Pond) №28Пруд (Pond) №9
Смотреть все

Тематика: Мосты

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Мост (Bridge) №22Мост через реку №2Подвесной канатный мост в туманеБруклинский мостЭйфелева башня (The Eiffel Tower) №10Японский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниМост под дождемЛондон №9
Смотреть все

Тематика: Зима

Зимний вечер (Winter Evening)Зимний пейзаж в ШвейцарииРождество (Christmas)Тройка в зимний деньДеревянный домик в лесуЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж с ловушкой для птицШале в зимнем лесу в Швейцарии
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все