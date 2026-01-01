8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер «Спортивные понятия»: «У меня есть представление, что этот мост превзойдет мой спорт» Олкен Генри

Aртикул 430171D Олкен Генри
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "«Спортивные понятия»: «У меня есть представление, что этот мост превзойдет мой спорт»" Олкен Генри по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "«Спортивные понятия»: «У меня есть представление, что этот мост превзойдет мой спорт»" Олкен Генри можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "«Спортивные понятия»: «У меня есть представление, что этот мост превзойдет мой спорт»" Олкен Генри станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Олкен Генри

Стрельба по дикой уткеОхота на лис: Утка стрельбаЛошадь и собака«Лом», № 39: конные гусарыРыцарь, падающий с его лошади на наклон сквайра«Национальный спорт Великобритании», 1821: OwlingРыцарь в доспехах, стоящий у пернатого коняДва солдата кавалерийской части с лошадьми и конюхами
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мечты
Смотреть все

Тематика: Верховая езда

Охота на льваАвантюристНаполеон на лошадяхКонный портрет князя Бориса ЮсуповаВсадник на коне перепрыгивает через барьерСкачущий всадник с кнутом под мышкойОхота на лисЖокей на черной лошадиЖокей в сапогах на лошади
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Цветок макаПортрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все