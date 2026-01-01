8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Конная битва на площади Санта-Кроче Ян ван дер Страт

Aртикул 422179D Ян ван дер Страт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Конная битва на площади Санта-Кроче" Ян ван дер Страт по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Конная битва на площади Санта-Кроче" Ян ван дер Страт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Конная битва на площади Санта-Кроче" Ян ван дер Страт станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ян ван дер Страт

Бой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Бой между слонами и змеями, тарелка 2 от диких зверей, птиц, рыбных серийОхота на кабана с копьями, из сцен охоты в декоративных рамахОхота на слоновНовые открытия и изобретения (Нова Реперта): титульный листРимский солдат, сражающийся с одним из слонов Ганнибала, пл.Охота на медведя, из серии с дикими зверями, птицами, рыбками ...Рождение ребенка, из курса человеческой жизни
Смотреть все

Тематика: Лошади

Купание красного коняРаздача продовольствия3д лошади из-за стеныСемь бегущих лошадей на фоне синих и оранжевых клубов дымаДве влюбленные лошадиКоляска на скачках (1869)Белые лошадиЛошади у крыльцаАрт лошадь в стиле мастихин №11
Смотреть все

Тематика: Верховая езда

Охота на льваАвантюристНаполеон на лошадяхКонный портрет князя Бориса ЮсуповаВсадник на коне перепрыгивает через барьерСкачущий всадник с кнутом под мышкойОхота на лисЖокей на черной лошадиЖокей в сапогах на лошади
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицТриумф ВенецииЗимний пейзаж с ловушкой для птицНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Рыцари

Девушка в объятиях рыцаря в доспехахАвантюристКонный портрет герцога Букингемского (1625)Дон Кихот и Санчо ПансаВидение рыцаря (Vision of a Knight)Рыцарь, падающий с его лошади на наклон сквайраВо время опасностиРыцарь в доспехах, стоящий у пернатого коняТомас Говард, 2-й граф Арундел
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Век: 16-й век

Венецианские любовникиПраздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаЗимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судПалата ПсихеиПир богов (1514-1529)
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВавилонская башня (с цветокоррекцией)Вавилонская башняДве прикованные обезьяны (1562)Избиение младенцев (1565-1567)Четыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Пейзаж с падением Икара
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Падение ТитановВавилонская башняСтрашный судРыбный рынокИмператор Карл V в окружении побежденных противников
Смотреть все