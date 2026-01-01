8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Место посадки возле аббатства Тинтерн Уорд Джеймс

Aртикул 420841D Уорд Джеймс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Место посадки возле аббатства Тинтерн" Уорд Джеймс по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Место посадки возле аббатства Тинтерн" Уорд Джеймс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Место посадки возле аббатства Тинтерн" Уорд Джеймс станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Уорд Джеймс

Тематика: Реки и озера

Тематика: Гражданские здания

Тематика: Лодки

Тематика: Причалы

Жанры: Пeйзaж

Стиль: Романтизм

Век: 19-й век

Национальность: Английская

