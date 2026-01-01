8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер пастух Тройон Констан

Aртикул 435364D Тройон Констан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "пастух" Тройон Констан по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "пастух" Тройон Констан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "пастух" Тройон Констан станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Тройон Констан

лесорубКоровы в пейзажеСкот на пастбищеМастерская деревянного сапожникаСельский дом с соломенной крышей и деревьями у рекиОвцы и крупный рогатый скотвмонтированныхПейзаж №85Вид на Ла-Ферте-Сен-Обен, недалеко от Орлеана
Смотреть все

Тематика: Пастухи

Пастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Погонщик с верблюдомПейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Пастухи со своим стадом на закате (1859)ПастушкиПоклонение пастухов; verso: эскизыКоровы (1910) (Meadowland)Возвращение стада, Ларен
Смотреть все

Тематика: Быки

Похищение ЕвропыБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиДенежный арт и золотой бык №13Скотный рынок Бык в очкахБык и космонавтБык в арт стиле №24Бой Тигра и БуйволаБыки на горе
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыЛетний садАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Черные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все