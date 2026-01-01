8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Реклама торговых марок Zegna №2 Прамполини Энрико

Aртикул 434036D Прамполини Энрико
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Реклама торговых марок Zegna №2" Прамполини Энрико по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Реклама торговых марок Zegna №2" Прамполини Энрико можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Реклама торговых марок Zegna №2" Прамполини Энрико станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Прамполини Энрико

Тематика: Надписи

Стиль: Модерн

Век: 20-й век

Национальность: Итальянская

Плакаты

Афиши: Рекламные

Стиль: Современное искусство

