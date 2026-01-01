8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер После битвы Неш Пол

Aртикул 425010D Неш Пол
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "После битвы" Неш Пол по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "После битвы" Неш Пол можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "После битвы" Неш Пол станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Неш Пол

Битва за БританиюМы создаём новый мирИпрский выступ ночьюБитва за ГерманиюВесеннее равноденствиеАкварель девичьего замка, ДорсетПроволокаЗатмение подсолнухаПейзаж обесцвеченных объектов
Смотреть все

Тематика: Военные композиции

Фашист пролетелВ покоренной Москве (Поджигатели, или Расстрел в Кремле)Два ястреба (Башибузуки), 1878Плот МедузыНаполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)На большой дороге. Отступление, бегствоШипка-Шейново. Скобелев под ШипкойСтолетняя война (The Hundred Years War)Сдача крепости Никополь 4 июля 1877 года (Delivery of the fortress of Nikopol July 4, 1877)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIДерево (Tree) №2Магнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоДрево жизни - фрагмент №4Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)Похищение Европы
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все