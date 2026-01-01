8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Ночь на Ивана-Купалу (Night of Ivan Kupala) Лебедев Клавдий

Aртикул 64054B Лебедев Клавдий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x22 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Ночь на Ивана-Купалу (Night of Ivan Kupala)" Лебедев Клавдий по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Ночь на Ивана-Купалу (Night of Ivan Kupala)" Лебедев Клавдий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Ночь на Ивана-Купалу (Night of Ivan Kupala)" Лебедев Клавдий станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Лебедев Клавдий

Тематика: Танцы

Жанры: Бытовой

Стиль: Реализм

Век: 19-й век

Национальность: Русская

