Постер После обедни (After Mass) Максимов Василий

Aртикул 64119B Максимов Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x31 см

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Постер "После обедни (After Mass)" Максимов Василий станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

Художник: Максимов Василий

Тематика: Деревня

Тематика: Поля

Жанры: Бытовой

Стиль: Реализм

Век: 19-й век

Национальность: Русская

