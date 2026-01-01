8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Часть лица

Aртикул 53148D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 44x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Часть лица"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Часть лица" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Часть лица" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Лица

Арт лицо №18Девушка арт стиль №33Рыжеволосая девушка в цветахОчертания лица и глаз3D модель головыФрагмент лицаЛицо девушки с синими пионамиЛицо девушки с красными пионамиЛицо африканской девушки
Смотреть все

Тематика: Глаза

Глаз в стиле мастихинГлаз со зрачком в виде ЗемлиЖёлтый глаз орлаГлаз пантерыГлаз динозавраСиний глазКоллаж с глазамиТреугольник и глаз №144Глаз рептилии
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все