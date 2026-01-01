8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Городская жизнь парижан под дождем

Aртикул 53942D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Городская жизнь парижан под дождем"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Городская жизнь парижан под дождем" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Городская жизнь парижан под дождем" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Городская жизнь

Друзья (Friends)Ночной город (Night city) №3Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Париж №2Мост под дождемМечта человеческой жизниМоскваКрасная площадь (Red Square)
Смотреть все

Тематика: Париж

Цветочный рынокЭйфелева башня (The Eiffel Tower) №10Париж №2Художественный Париж, Франция. Ретро автомобильНочной Париж №5Прогулка по ПарижуВечер в ПарижеОсень в ПарижеПариж (Paris) №11
Смотреть все

Тематика: Дождь

Мост под дождемПара под красным зонтомЖенщина с красным зонтиком в дождьРыжая девочка с зонтиком весело шагает под дождёмКафе во ФранцииФутуристичный ночной город под дождёмДождливый деньДождь (Rain)Очень неприятная погода
Смотреть все

Тематика: Зонты

Пара под красным зонтомЖенщина с красным зонтиком в дождьУлицы с разноцветными зонтамиЛюди под зонтамиПара под зонтом на площади Сан Марко в ВенецииПрогулка под дождем с зонтиком в осеннем лесуМедвежонок и пингвин летят на зонтике среди звёздДве девушки под зонтами и дождемКрасный зонт на фоне серых зонтов
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворик
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все