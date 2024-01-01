Постеры Дождь

Это атмосферное явление можно назвать одним из самых романтичных. Именно во время дождя так хочется прижаться к другому человеку, шагающему рядом с тобой под зонтиком и слушать мерный шум капель. А еще лучше помчаться по улице, сломя голову, прыгая в каждой луже и не боясь испачкаться или испортить прическу. Ну или сидеть в одном из уютных кафе, попивая горячий какао, вдыхая аромат корицы...





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