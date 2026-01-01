8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Одри Хепберн с цветами на голове

Aртикул 10350D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Одри Хепберн с цветами на голове"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Одри Хепберн с цветами на голове" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Одри Хепберн с цветами на голове" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Хепберн Одри

Одри Хепбёрн с мундштукомНевозможное возможно от Одри ХепбёрнЧерно-белый портрет Одри ХепбёрнФотография Одри ХепбёрнОдри в стиле УорхолаVogue Одри ХепбёрнОдри Хепбёрн и МонроОдри Хепбёрн с надписьюОдри Хепбёрн жокей
Смотреть все

Тематика: Девушки с цветами

Фрида Кало в цветах с птицамиДевушка с цветами на голове №60Фрида Кало и черный котДевушка с ромашками на головеДевушка с лавандой №1Девушка с цветами на голове №61Африканка с цветами на головеДевушка с сиренью на головеДевушка и желтые цветы
Смотреть все

Тематика: Voque

Кейт Мосс в стиле поп-артДевушка с светящимися глазамиЧерные туфлиМодницы с пакетамиФрида Кало на обложке VoqueVogue Одри ХепбёрнМонро в стиле поп-арт на красном фонеОтдых на кровати за чтением журналаФиолетовое платье
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2Маяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все