8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Опасный урок (Dangerous lesson) Семирадский Генрих

Aртикул 64316D Семирадский Генрих
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 39x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Опасный урок (Dangerous lesson)" Семирадский Генрих по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Опасный урок (Dangerous lesson)" Семирадский Генрих можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Опасный урок (Dangerous lesson)" Семирадский Генрих станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Семирадский Генрих

Христос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Отдых (Recreation)Игра в кости (Dice)Рим. Деревня (Rome. Village)
Смотреть все

Тематика: Скульптуры и статуи

Арт вандал №113Идеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы Микеланджело3д картина с руками3д скульптура из стеныИсаакиевский собор и памятник Петру IМоаи статуи острова ПасхиГанеша"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Пейзаж с классическими руинами и фигурами
Смотреть все

Тематика: Стрельба из лука

Стрела в самом центре мишениЧетыре возраста человека - зрелость (The Four Ages of Man — Maturity)Дети ОддиЭмблема с силуэтом лучника с натянутым луком в круге мишениСчастливые глаза детстваСтрельба из лука (Archery) №2Индийская стреляющая антилопа ПауниВыбор добродетели из курса человеческой жизниМишень
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышивают
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привале
Смотреть все