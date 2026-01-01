8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Винтажная композиция с подсолнухом и пчелами

Aртикул 11327D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Винтажная композиция с подсолнухом и пчелами"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Винтажная композиция с подсолнухом и пчелами" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Винтажная композиция с подсолнухом и пчелами" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Подсолнухи

Черный кот на фоне подсолнуховДевушка в шляпе в ветряном поле подсолнуховСпящая кошка на подоконнике с цветами и колибриПоле подсолнухов в ИталииПодсолнухи №2701Подсолнухи (Sunflowers) №5Подсолнухи и морские волныПоле с лавандой и подсолнухамиБукет подсолнухов на раме велосипеда
Смотреть все

Тематика: Пчелы

Винни Пух на воздушном шаре с пчеламиПчелиный улейПчелы и сотыПчелы в сотахШмель и нарциссыПчела собирает пыльцу на белом цветкеПчела (Bee)ПчелаПчелы (Bees) №2
Смотреть все

Тематика: Винтаж

Кафе (Cafe) №2Винтажный лес - вид 4Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляУютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиУютные каналы романтической Венеции - произведение в стиле живописи или состаренной фотографииЧерное дерево в золотых и винтажных тонахОдуванчик в стиле винтажЦветы на дереве (Flowers on the tree)Девушка на мотоцикле №2
Смотреть все

Тематика: Желтые цветы

Одуванчик в стиле винтажРозы и сиреньЧерный кот на фоне подсолнуховДевушка в шляпе в ветряном поле подсолнуховЖелтая ромашка на черном фонеСпящая кошка на подоконнике с цветами и колибриПоле желтых маков на фоне моряПоле подсолнухов в ИталииПоле с лавандой и подсолнухами
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все