В декоре интерьере часто используют такой цветок, как подсолнух. Это растение является символом жизненной энергии. Постер с подсолнухом создает атмосферу летнего настроения, насыщенности и добавляет красок в повседневную жизнь. Поэтому постеры с подсолнухами на стену так популярны.

Постеры с подсолнухами для интерьера могут быть разных форматов. Существует два основных типа картин - горизонтальные и вертикальные.

Где повесить постеры с подсолнухами?

Мало просто купить постеры с подсолнухами, нужно знать, где их правильно расположить. Пространство над столом в кухне или столовой можно украсить большим плакатом с рамой или без нее.

Идеально тема цветов и деталей природы подходит для оформления зоны над кроватью в спальне. Это может быть большое фото на холсте или мультипанельное оформление. Холсты над кроватью хорошо будут смотреться на галерейном подрамнике. Можно также использовать оформление на бумаге, под стеклом с использованием паспарту.

Также такой декор будет уместным в гостиной над диваном.

Практически любое помещение можно украсить композицией из нескольких изображений, размещенных в линию. В этом случае постеры объединены общей тематикой, единым цветом, похожими размерами или одинаковым оформлением. Подобная композиция визуально делает пространство шире и хорошо подходит для оформления лестниц, коридоров или другого помещения.

Фотогалерея с постерами и цветов и деталей интерьера всегда будет привлекать внимание. Поэтому такие изделия с подсолнухами всегда будут в центре внимания.