Постеры Лилии

Растения семейства Лилейные весьма распространены и отличаются белыми, желтыми и розовыми душистыми цветами, которые оставляют на носу «чихательную» пыльцу. Хотя некоторые виды вообще являются ядовитыми. Аромат цветов помогает избавляться от стрессов и вообще они выглядят очень привлекательно и очень долго стоят срезанные в домашних условиях.

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