Картины Лилии | Репродукции картин художников Лилии

Название этого цветка происходит от древнегалльского «лили» — «белый-белый», хотя все знают, что их оттенков насчитывается огромное множество и все они очень нежные.Этот цветочек считается символом непорочности, невинности, чистоты, известен во многих культурах и вероисповеданиях, часто украшал гербы. Сегодня можно встретить в некоторых странах и изменившееся отношение к растению, где его связывают с загробной жизнью и скорбью.

В нашей стране нет такой окраски, у нас лилия считается знаком искренней любви и ее часто дарят на свадьбах молодым. Картины лилий вы можете приобрести в интернет-магазине Дас Арт с доставкой во все города.