Впервые этот шикарный цветок семейства Астровые описал Ян Гроновиус еще в 18 веке и назвал в честь своего коллеги, врача и ботаника Трауготта Гербера. Он распространен достаточно на большой территории и насчитывает несколько сотен сортов, можно найти цветки розового, красного, оранжевого, желтого, белого цветов, с мохнатыми лепестками и другие, что привлекает к ним всех любителей флористики.

Кстати интересный факт: гербера изображена на флаге провинции Мпумаланга в ЮАР. Купить постеры «Герберы» вы можете в нашем интернет-магазине. Вас ждут прекрасные изображения с цветками разных оттенков, которые подойдут к интерьерам с различным декором.